Карта распространения коронавируса на 12 октября: какие районы лидируют по количеству заболевших

За последние сутки коронавирус подтвердился у 150 жителей Ижевска. Фото: pixabay.com
320 новых случаев коронавируса выявили в Удмуртии по состоянию на утро 12 октября. Скончались 30 человек, выздоровели 220. «Комсомолка» рассказывает о статистике по городам и районам республики.
Ижевск — 26 925 (+150 по отношению к утру 11 октября)
Сарапульский район — 630 (+33)
Сарапул — 2 156 (+20)
Игринский район — 1 457 (+18)
Можгинский район — 703 (+18)
Можга — 2 760 (+17)
Воткинский район — 686 (+13)
Увинский район — 1 863 (+13)
Селтинский район — 468 (+7)
Глазов — 2 606 (+7)
Балезинский район — 1 014(+6)
Киясовский район — 404 (+5)
Граховский район — 390 (+4)
Камбарский район — 543 (+4)
Дебесский район — 423 (+3)
Глазовский район — 499 (+1)
Кезский район — 366 (+1)
Воткинск — 2 475
Завьяловский район — 2 379
Шарканский район — 872
Алнашский район — 801
Якшур-Бодьинский район — 666
Малопургинский район — 641
Сюмсинский район — 627
Кизнерский район — 545
Красногорский район — 542
Юкаменский район — 493
Вавожский район — 475
Ярский район — 377
Каракулинский район — 326
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
«Он жил небом»: друзья Игоря Алексеева из Удмуртии, погибшего в Мензелинске, рассказали о нем
Пьяный 19-летний водитель в Ижевске устроил гонки с ДПС и протаранил легковушку