Карта распространения коронавируса на 12 октября: какие районы лидируют по количеству заболевших

За последние сутки коронавирус подтвердился у 150 жителей Ижевска. Фото: pixabay.com

320 новых случаев коронавируса выявили в Удмуртии по состоянию на утро 12 октября. Скончались 30 человек, выздоровели 220. «Комсомолка» рассказывает о статистике по городам и районам республики.

Ижевск — 26 925 (+150 по отношению к утру 11 октября)

Сарапульский район — 630 (+33)

Сарапул — 2 156 (+20)

Игринский район — 1 457 (+18)

Можгинский район — 703 (+18)

Можга — 2 760 (+17)

Воткинский район — 686 (+13)

Увинский район — 1 863 (+13)

Селтинский район — 468 (+7)

Глазов — 2 606 (+7)

Балезинский район — 1 014(+6)

Киясовский район — 404 (+5)

Граховский район — 390 (+4)

Камбарский район — 543 (+4)

Дебесский район — 423 (+3)

Глазовский район — 499 (+1)

Кезский район — 366 (+1)

Воткинск — 2 475

Завьяловский район — 2 379

Шарканский район — 872

Алнашский район — 801

Якшур-Бодьинский район — 666

Малопургинский район — 641

Сюмсинский район — 627

Кизнерский район — 545

Красногорский район — 542

Юкаменский район — 493

Вавожский район — 475

Ярский район — 377

Каракулинский район — 326

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

«Он жил небом»: друзья Игоря Алексеева из Удмуртии, погибшего в Мензелинске, рассказали о нем

Пьяный 19-летний водитель в Ижевске устроил гонки с ДПС и протаранил легковушку