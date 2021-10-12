В 98% проверенных детских садов в Удмуртии выявлены нарушения санитарных требований

Из-за некачественной питьевой воды суд приостановил деятельность детского сада в Камбарском районе на 30 суток. Фото: pixabay.com

За 9 месяцев текущего года в детских садах Удмуртии было проведено 153 проверки по контролю за соблюдением санитарных требований. Как сообщает пресс-служба Управления Роспотребнадзора по региону, в 98% детских садов были выявлены нарушения.

«В ходе проведенных мероприятий были выявлены нарушения санитарных требований в 151 детском саду», – говорится в сообщении.

Отмечается, что в рамках проверок в лабораториях ведомства на микробиологические показатели были исследованы 205 проб питьевой воды; в трех случаях (1,5%) вода не соответствовала гигиеническим нормативам. На санитарно-экономические показатели проверили 80 проб воды; нормативам не соответствовали 4 пробы (5%).

Также на микробиологические показатели была исследована 151 проба готовых блюд, нарушения нашли в 11 пробах (4,3%). Из 40 проб, исследованных на калорийность, гигиеническим нормативам не соответствовали три (7,5%).

«Проведено 4496 измерений параметров микроклимата, из них 115 (2,5%) не соответствовали гигиеническим нормативам, выполнено 3600 замеров уровня искусственной освещенности, из них 394 (10,9%) не соответствовали гигиеническим нормативам», – отчитались в ведомстве.

Основными нарушениями санитарно-эпидемиологических требований стали несоответствие фактического меню предлагаемому примеру, несоблюдение норм пищевых продуктов по рыбе, творогу и сыру, несоблюдение условий и сроков хранения продуктов. Выявлены случаи нарушения требований к оборудованию и содержанию территорий и помещений: плохое состояние санитарно-технического оборудования, отсутствие искусственного освещения на улицах и недостаточный уровень освещения в помещениях (кое-где не были своевременно заменены перегоревшие лампы). В некоторых случаях требуется косметический ремонт пищеблока, игровых, раздевалок, необходима замена устаревших электроплит, недостаточно холодильников и моечных ванн для обработки сырья.

По фактам нарушений составлено 198 административных протоколов, вынесены постановления о штрафах на общую сумму более 1 млн рублей.

«За выявленные нарушения санитарного законодательства и требований технических регламентов Таможенного Союза (отсутствие сопроводительной документации, обеспечивающих прослеживаемость и подтверждающих качество и безопасность продукции) снято с реализации более 70 кг. пищевых продуктов», – сообщает пресс-служба.

Кроме того, из-за некачественной питьевой воды суд приостановил деятельность детского сада в Камбарском районе на 30 суток.

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