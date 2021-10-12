Житель Удмуртии пытался зарезать соседа во время пьянки на скамейке

Во время совместной пьянки между потерпевшим и осужденным произошел конфликт. Фото: Амир Закиров

59-летнего жителя Сарапула признали виновным в покушении на убийство соседа (часть 3 статьи 30, часть 1 статьи 105 УК РФ). Как сообщает пресс-служба Следственного управления СКР по Удмуртии, 14 мая текущего года они вместе выпивали на скамейке у одного из домов по улице Советской.

«В один из моментов между мужчинами возник конфликт, в ходе которого осужденный нанес соседу несколько ударов ножом в брюшную полость и шею», – говорится в сообщении.

Вероятно, осужденный довел бы дело до конца, однако происходящее заметили прохожие. Они вызвали скорую помощь, благодаря чему потерпевший остался жив.

Суд приговорил злоумышленника к 6 годам колонии строгого режима. Приговор не вступил в законную силу.

К ДРУГИМ НОВОСТЯМ:

В 98% проверенных детских садов в Удмуртии выявлены нарушения санитарных требований

Неплательщик в Ижевске угрожал судебному приставу расправой