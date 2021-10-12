«Школа бизнеса» стартовала в Удмуртии

Проект реализуется при поддержке правительства республики. Фото: vk.com/businesschool18

В Удмуртии вышла первая серия реалити-шоу для молодых людей «Школа бизнеса». Как рассказали в Корпорации развития региона, в первом выпуске зрителям представили участников – школьников и студентов в возрасте от 14 до 17 лет.

«Уже в первой серии мы видим, что проекты действительно интересны, а сами юноши и девушки настроены серьезно. Следующая серия выйдет 15 октября, в ней участники будут формировать цели, дорабатывать бизнес-проекты и проведут первые презентации потенциальным покупателям и партнерам», - рассказал министр экономики Удмуртии Михаил Тумин.

В течение четырех недель участники обучались по четырем образовательным блокам - «Основы бизнеса», «Разработка продукта», «Маркетинг» и «Продажи». Также они проходили программу обучения юных предпринимателей «БизнесКласс». Молодых людей разделили на 4 команды, каждой из них будет помогать наставник – известный в городе предприниматель. Также наставники будут оценивать работу на занятиях и выполнение домашних заданий. На основании оценок выбираются лучшие и худшие участники недели.

Пилотную серию проекта можно посмотреть на YouTube-канале Корпорации развития Удмуртии.

Смотреть видеосюжет Школа Бизнеса. Начало Серия 1

Проект «Школа бизнеса» реализуется при поддержке правительства республики в рамках нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы», который инициирован президентом РФ Владимиром Путиным.

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