Гороскоп на 13 октября для ижевчан: Тельцам стоит быть смелее, а Ракам – меньше доверять людям

Что ждет ижевчан в среду? Фото: pexels.com

ОВЕН

Возможны небольшие конфликты на работе. В личной жизни все будет максимально спокойно.

ТЕЛЕЦ

Проблему можно обсуждать довольно долго, но не лучше ли приступить к ее решению? Звезды настоятельно рекомендуют быть решительнее и смелее.

БЛИЗНЕЦЫ

Общение с другими людьми сегодня будет даваться тяжело. Не стоит мучить себя разговорами с человеком, который вам неприятен.

РАК

Вам стоит меньше доверять людям. Сегодня наивным Ракам придется нелегко.

ЛЕВ

Лишняя спешка сегодня ни к чему. Тщательно планируйте каждый свой шаг.

ДЕВА

Идеальный день для дальних поездок. Также звезды рекомендуют обратить внимание на свое здоровье.

ВЕСЫ

Весам стоит в кои-то веки хорошенечко отоспаться. Вас ожидает непростой день, и желательно подойти к нему во всеоружии.

СКОРПИОН

На работе все будет просто прекрасно. Звезды советуют не зацикливаться на мелких неудачах и двигаться вперед, не смотря ни на что.

СТРЕЛЕЦ

Не отказывайтесь от помощи родных и близких – в одиночку вы едва ли справитесь.

КОЗЕРОГ

Козероги будут обижаться по поводу и без повода. К вечеру эмоциональный фон восстановится – постарайтесь в течение дня не наделать глупых ошибок.

ВОДОЛЕЙ

День может показаться скучным, но лишь потому, что предыдущие были аномально веселыми. Зато вы вспомните, что бывают дни, когда совсем ничего не происходит.

РЫБЫ

Не лучший день для выстраивания любой коммуникации. Звезды советуют не обращать внимания на критику окружающих.

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