Главу Алнашского района Удмуртии оштрафовали за игнорирование жалобы зоозащитников

Спустя несколько месяцев зоозащитники получили ответ по существу. Фото: pixabay.com

Прокуратура Алнашского района провела проверку действий муниципалитета по обращению зоозащитной организации. Как сообщает пресс-служба регионального надзорного ведомства, местная администрация нарушила сроки рассмотрения жалобы.

«Установлено, что общественной организацией «Альянс защитников животных» в июле текущего в адрес Администрации МО «Алнашский район» направлено обращение, ответ на которое, в нарушение установленного Федеральным законом 30-дневного срока, работниками администрации направлен не был», — говорится в сообщении.

По результатам проверки в отношении главы района составили административный протокол и оштрафовали его на 5 тыс. рублей. Выявленные нарушения устранены, зоозащитники получили ответ по существу. Одно должностное лицо привлекли к дисциплинарной ответственности.

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