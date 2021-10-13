Погода в Ижевске 13 октября: до +12°C и без осадков

Ожидается ясная погода. Фото: архив КП

Доброе утро, Ижевск! Рабочая неделя в самом разгаре, а мы рассказываем о погоде на день.

По данным сервиса Gismeteo, столбик термометра сегодня поднимется до +12°C. Осадков не ожидается, синоптики обещают ясную погоду. Ветер южный, до 7м/с.

О погоде на неделю мы рассказывали здесь.

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