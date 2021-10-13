«Угрожал свернуть шею»: мужчина в Удмуртии изнасиловал незнакомку

Насильник угрожал незнакомке убийством. Фото: Амир Закиров

11 октября в Можге осудили местного жителя, обвиняемого по двум статьям УК РФ. Как сообщает пресс-служба прокуратуры Удмуртии, 26 июля текущего года около 22:40 он изнасиловал незнакомую девушку.

«С целью подавления воли к сопротивлению [он] высказывал угрозу убийством в адрес потерпевшей, сказав, что свернет шею, если она продолжит сопротивляться и кричать», — говорится в сообщении.

После изнасилования девушка обратилась в полицию. 28 июля насильника задержали.

Суд приговорил мужчину к 6 годам колонии строгого режима. Приговор в законную силу не вступил.

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