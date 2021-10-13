Последние новости Ижевска на утро 12 октября 2021 года: менее тысячи заболевших коронавирусом после вакцинации в Удмуртии и открытие нового детского сада

О завершении строительства детского сада на Сельхозвыставке стало известно в середине декабря прошлого года. Фото: Александр Бречалов

Доброе утро, Ижевск! Сегодня среда, 13 октября. Осадков сегодня не ожидается, небо будет ясным, а столбик термометра поднимется до +12 °C.

«Комсомолка» собрала последние новости Ижевска и Удмуртии на утро 13 октября одной строкой:

Три физкультурно-оздоровительных комплекса и площадку ГТО откроют в Удмуртии до конца года

Пьяный 19-летний водитель в Ижевске устроил гонки с ДПС и протаранил легковушку

В 98% проверенных детских садов в Удмуртии выявлены нарушения санитарных требований

Находившуюся в федеральном розыске 29-летнюю подозреваемую в незаконном хранении наркотиков задержали в Ижевске

На трассе в Удмуртии насмерть сбили пешехода

Главу Алнашского района Удмуртии оштрафовали за игнорирование жалобы зоозащитников

«Школа бизнеса» стартовала в Удмуртии

Житель Удмуртии пытался зарезать соседа во время пьянки на скамейке

Неплательщик в Ижевске угрожал судебному приставу расправой

За неявку в военкомат осудили призывника в Удмуртии

Перейдем к подробным новостям:

ДЕТСКИЙ САД НА СЕЛЬХОЗВЫСТАВКЕ НАКОНЕЦ ОТКРЫЛИ

О завершении строительства детского сада на Сельхозвыставке стало известно в середине декабря прошлого года. Фото: Александр Бречалов

Об особенностях нового корпуса, рассчитанного на 116 детей, вы можете прочитать здесь.

МЕНЕЕ ТЫСЯЧИ ЧЕЛОВЕК ЗАРАЗИЛИСЬ КОРОНАВИРУСОМ В УДМУРТИИ ПОСЛЕ ПРИВИВКИ

С начала массовой вакцинации в республику поступило 605 457 доз вакцины. Фото: Сергей Грачев

Общеизвестный факт: никакая вакцина не гарантирует, что вы не заболеете ковидом, однако она сделает ход болезни менее тяжелым. Подробнее

ГРАФФИТИ С НАДЕЖДОЙ ДУРОВОЙ НА СТЕНЕ ДОМА В ИЖЕВСКЕ

Надежда Дурова - одна из первых женщин-офицеров русской армии. Фото: vk.com/yav_zone

Кавалерист-девица держит в руках табличку с ироническим замечанием в адрес однофамильца-основателя «ВКонтакте» и Telegram. Подробнее

ДРУЗЬЯ ПАРАШЮТИСТА ИЗ УДМУРТИИ, ПОГИБШЕГО В РЕЗУЛЬТАТЕ АВИАКАТАСТРОФЫ В ТАТАРСТАНЕ, РАССКАЗАЛИ О НЕМ

Фото: страница Игоря Алексеева в соцсети «ВКонтакте»

К сожалению, в катастрофе под Мензелинском погибли два наших земляка. Узнать чуть больше о жизни одного из них вы можете по ссылке.