Новый рекорд: за последние сутки в Удмуртии заболел 331 человек

К сожалению, 30 человек скончались. Фото: Амир Закиров

Оперштаб Удмуртии сообщает, что по состоянию на утро 13 октября в Удмуртии выявлен 331 новый случай коронавируса (очередной антирекорд). В числе заболевших 75 детей до 14 лет и 68 человек старше 65 лет. Зафиксировано 30 смертей.

313 человек выздоровели, их выписали.

7 103 человека находятся в удовлетворительном состоянии, 1 813 - в состоянии средней степени тяжести, 581 – в тяжелом состоянии.

Всего на 13 октября в Удмуртии зарегистрировано 57 256 лабораторно подтвержденных случаев коронавирусной инфекции. 45 964 человека выздоровели. За время пандемии в регионе зафиксировано 2 335 смертей.

Вакцинированы 419 242 жителя Удмуртии. Из них 332 359 прошли через оба этапа вакцинации. Однокомпонентную вакцину «Спутник Лайт» получили 54 318 человек.

К ДРУГИМ НОВОСТЯМ:

Последние новости Ижевска на утро 12 октября 2021 года: менее тысячи заболевших коронавирусом после вакцинации в Удмуртии и открытие нового детского сада

Главу Алнашского района Удмуртии оштрафовали за игнорирование жалобы зоозащитников