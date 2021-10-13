Бывший замминистра здравоохранения Удмуртии Сергей Тоцкий занял аналогичную должность в Чувашии

До работы в Минздраве Удмуртии Сергей Тоцкий занимал пост главврача Республиканского госпиталя для ветеранов войн. Фото: rgvv.udmmed.ru

Экс-заместитель министра здравоохранения Удмуртии Сергей Троицкий назначен на должность замминистра здравоохранения Чувашии. Об этом сообщает «Коммерсантъ-Удмуртия» со ссылкой на соответствующее распоряжение председателя совета министров Чувашской Республики.

«Тоцкий занимал пост замминистра здравоохранения Удмуртии с 2015 года, позднее со сменой руководства республики покинул должность. С апреля 2020 года возглавлял городскую поликлинику №5 в Ижевске», — пишет издание.

Напомним, до работы в Минздраве Удмуртии Сергей Тоцкий занимал пост главврача Республиканского госпиталя для ветеранов войн.

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