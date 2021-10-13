Девушка выпала из окна многоквартирного дома в Удмуртии

Проводится проверка. Фото: t.me/udmurt4p

В Глазове устанавливаются причины и обстоятельства гибели девушки, тело которой обнаружили улице Труда. Об этом сообщает «Город Глазов».

Предварительно известно, что она выпала из окна седьмого этажа многоквартирного дома и скончалась от полученных травм. На месте работают полицейские, следователи и бригада скорой помощи.

По факту случившегося проводится проверка.

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