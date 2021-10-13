Жителя Завьялово подозревают в краже украшений из «ювелирки» в Ижевске

По версии следствия, мужчина разбил окно и проник внутрь. Фото: МВД по Удмуртии

В дежурную часть 3-го отдела полиции по столице Удмуртии обратились руководители ювелирного магазина в Первомайском районе города. Как сообщает пресс-служба УМВД по республике, ночью неизвестный разбил окно и похитил серебряные украшения на сумму почти 100 тыс. рублей. Прибывшие на место происшествия эксперты собрали следы рук и обуви. Подозреваемого установили и задержали.

«Им оказался 35-летний житель с. Завьялово, ранее судимый», – говорится в сообщении.

По версии следствия, выпивший мужчина проходил мимо магазина, и в этот момент у него созрел преступный план. Подозреваемый разбил окно, проник в здание и украл два лотка с украшениями.

Отмечается, что часть похищенного мужчина успел продать, остальные украшения у него изъяли.

Подозреваемого поместили в СИЗО, в его отношении заведено уголовное дело по части 2 статьи 158 УК РФ («кража, совершенная с незаконным проникновением в помещение»).

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