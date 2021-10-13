Выход через среднюю дверь: в Ижевске изменились правила пользования бескондукторными автобусами № 26 и №79

Выход будет осуществляться через среднюю дверь. Фото: vk.com/ipopat_izhevsk

Сегодня, 13 октября, в Ижевске начал действовать новый порядок пользования автобусами № 26 и №79. Как сообщает пресс-служба АО «ИПОПАТ», об этом просили пассажиры данных маршрутов.

«С 13 октября на маршрутах с бескондукторным обслуживанием № 26 и 79 выход будет осуществляться через среднюю дверь. Вход, как и раньше - через переднюю с оплатой проезда водителю», — говорится в сообщении.

В пресс-службе напоминают, что люди с коляской и инвалиды-колясочники по-прежнему могут садиться в автобус через среднюю дверь.

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