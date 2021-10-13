Взял нож и пошел мстить: жителя Ижевска обвиняют в убийстве соседа

Убийца скрылся с места происшествия. Фото: Амир Закиров

В Ижевске по обвинению в убийстве задержан ранее судимый за разбой 30-летний житель Устиновского района города, сообщает пресс-служба СУ СКР по Удмуртии. По данным следствия, в ночь с 28 на 29 сентября обвиняемый возвращался домой и встретил в подъезде компанию соседей, с одним из которых у него разгорелся конфликт.

«В ходе [конфликта] мужчина ударил обвиняемого, затем все присутствующие разошлись по своим квартирам», — говорится в сообщении.

Уязвленный обвиняемый взял дома нож и поднялся на этаж ударившего его соседа. В итоге 29-летний мужчина получил несколько ударов ножом и скончался от полученных травм. Убийца скрылся с места происшествия.

Личность злоумышленника установили в кратчайшие сроки, 8 октября его задержали и заключили под стражу.

В ходе расследования уголовного дела, возбужденного по части 1 статьи 105 УК РФ («Убийство»), был произведен осмотр места происшествия, допрошены очевидцы и назначены необходимые судебные экспертизы. Устанавливаются все обстоятельства совершенного преступления. Мужчине грозит до 15 лет колонии строгого режима.

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