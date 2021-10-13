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Общество13 октября 2021 15:54

«Комьюнити 107.6»: как говорить с детьми о половом воспитании?

Очередной выпуск подкаста на радио «Комсомольская правда – Ижевск»
Дмитрий Коренев
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Сексолог и психолог Александра Демина. Фото: архив КП

Сексолог и психолог Александра Демина. Фото: архив КП

В новом выпуске подкаста «Комьюнити 107.6» на радио «КП - Ижевск» мы расскажем, как говорить с детьми о половом воспитании.

Когда нужно начинать общаться на эти темы? Какую информацию и как нужно преподносить детям? А также почему важно стучаться в дверь, когда заходите к ребенку в комнату?

Сексолог и психолог Александра Демина развеивает мифы и отвечает на самые важные вопросы о детском половом созревании.

Прослушать или скачать подкаст можно по ссылке.

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