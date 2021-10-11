Композитор и музыкант неоклассики из Ижевска Роза Фа: «Я - композитор-самоучка»

Композитор и музыкант неоклассики из Ижевска Роза Фа. Фото: архив КП

Как продвигать свою музыку с нуля, реагировать на негативные комментарии от экспертов и какие творческие цели ставит композитор и музыкант неоклассики из Ижевска Роза Фа? Больше подробностей о жизни творца и музыку Розы слушайте в новом выпуске подкаста «Комьюнити 107.6» на радио «КП - Ижевск».

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