Композитор и музыкант неоклассики из Ижевска Роза Фа: «Я - композитор-самоучка»

Композитор и музыкант неоклассики из Ижевска Роза Фа. Фото: архив КП
Как продвигать свою музыку с нуля, реагировать на негативные комментарии от экспертов и какие творческие цели ставит композитор и музыкант неоклассики из Ижевска Роза Фа? Больше подробностей о жизни творца и музыку Розы слушайте в новом выпуске подкаста «Комьюнити 107.6» на радио «КП - Ижевск».
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