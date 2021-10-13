724-м жителям Удмуртии отключили электричество за долги в сентябре

Должников предупреждают за 20 дней до отключения. Фото: Сергей Грачев

2 666 жителей Удмуртии в сентябре получили уведомления об отключении от электроэнергии за долги. Как сообщает пресс-служба республиканского филиала ПАО «Т Плюс», общая сумма задолженностей составила 47 млн рублей.

«Значительная часть потребителей поспешила погасить задолженность. 724 жителя предпочли остаться без электричества», – говорится в сообщении.

Отмечается, что на крайнюю меру энергетики идут в случае игнорирования предупреждений. Клиенту, который не погасил долг в течение двух месяцев, под роспись вручают уведомление о предстоящем отключении электроэнергии. Спустя 20 дней после получения извещения формируется список адресов, далее следует непосредственно отключение.

«Возобновление подачи ресурса производится только после полной оплаты задолженности и его повторного подключения», - напоминают в пресс-службе организации.

Отдельно подчеркивается, что энергоснабжающая компания действует строго в рамках существующего законодательства.

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