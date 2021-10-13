Уговорили на последний полет: близкие рассказали о погибшем в Мензелинске жителе Ижевска

Ижевчанин Дмитрий Филинов погиб в авиакатастрофе в Мензелинске Фото: Личный архив

10 октября в Татарстане произошла авиакатастрофа: самолет потерпел крушение с членами местного аэроклуба. Скончались двое жителей Удмуртии. Один из них — 45-летний Игорь Алексеев, который приехал на очередной прыжок, другой — 47-летний Дмитрий Филинов, который не должен был прыгать в тот день. Его двоюродная сестра поделилась воспоминаниями о погибшем с «Комсомолкой».

Хотела быть похожей на него

Мария и Дмитрий жили в разных регионах, но каждое лето встречались в Уве у бабушки. Брат был на 11 лет старше сестры, но, несмотря на разницу в возрасте, отношения у них были теплые.

«Он у нас был первый парень на деревне. Его все так называли, я этим очень гордилась. Когда он приезжал, я за ним всегда увязывалась. И он, студент первого курса, брал за руку меня, маленькую, и вел в кафе, где продавали самое вкусное мороженое. Все его приветствовали, все дорожили его дружбой. И я была горда, что все моего брата знают, уважают, и что сейчас он угостит меня», — рассказывает Мария.

Со временем у Дмитрия появилась машина. Сестренка и еще один брат с нетерпением ждали с ним встречи в Уве, чтобы покататься и весело провести время. Примерно тогда же у него возникла еще одна страсть — парашютный спорт.

Дмитрий Филинов прыгает с парашютом с 2001 года Фото: Личный архив

«Он всегда был в этом спорте, прыгал с 2001 года. Работал со студентами, стал инструктором», — делится Мария.

Девушке всегда хотелось быть похожей на брата, который всего добился сам. Дмитрий был руководителем в крупной компании, построил дом. При этом он никогда не забывал о семье: помогал маме и всем родственникам.

Собирался жениться

Смерть своего двоюродного брата девушка называет роковой. Он отправился в Мензелинский аэроклуб, чтобы попрыгать. Все шло хорошо, Дмитрий совершил несколько прыжков, а в воскресенье упаковал сумки и собрался уезжать. Но коллеги попросили его поснимать новичков в полете.

Поначалу он отказался. Его продолжали уговаривать – в аэрофотосъемке он был настоящим профессионалом, а для молодых парашютистов очень важно сохранить кадры первого в жизни прыжка. В итоге Дмитрий зашел на борт самолета, но так и не прыгнул. «Я до сих пор не могу это осознать. Вот был человек, и его не стало», — делится сестра.

У Дмитрия осталась невеста. Буквально через неделю после полета он собирался жениться. Но все планы изменила судьба.

Дмитрий Филинов работал на руководящих должностях в крупных компаниях Фото: Личный архив

«Это была очень красивая пара. Я видела, что с этой девушкой брат стал совсем другим человеком. Он был счастлив», — отмечает Мария.

Кстати, еще один житель Удмуртии, находившийся в самолете, сейчас в тяжелом состоянии.

«Комсомолка» выражает соболезнования родным и близким погибшего.

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