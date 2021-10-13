Карта распространения коронавируса на 13 октября: какие районы лидируют по количеству заболевших

За последние сутки коронавирус подтвердился у 172 ижевчан. Фото: pixabay.com

331 новый случай коронавируса выявили в Удмуртии по состоянию на утро 13 октября. Скончались 30 человек, выздоровели 313. «Комсомолка» рассказывает о статистике по городам и районам республики.

Данные оперштаба Удмуртии. Фото: vk.com/covid19udm

Ижевск — 27 097 (+172 по отношению к утру 12 октября)

Игринский район — 1 484 (+27)

Можга — 2 777 (+17)

Каракулинский район — 341 (+15)

Увинский район — 1 877 (+14)

Воткинский район — 699 (+13)

Сарапул — 2 167 (+11)

Глазов — 2 617 (+11)

Завьяловский район — 2 389 (+10)

Можгинский район — 712 (+9)

Красногорский район — 549 (+7)

Сюмсинский район — 633 (+6)

Балезинский район — 1 019 (+5)

Селтинский район — 472 (+4)

Вавожский район — 478 (+3)

Якшур-Бодьинский район — 669 (+3)

Граховский район — 392 (+2)

Глазовский район — 501 (+2)

Воткинск — 2 475

Шарканский район — 872

Алнашский район — 801

Малопургинский район — 641

Сарапульский район — 630

Кизнерский район — 545

Камбарский район — 543

Юкаменский район — 493

Дебесский район — 423

Киясовский район — 404

Ярский район — 377

Кезский район — 366

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Актер из Ижевска Сергей Гилев снялся в программе режиссера Федора Бондарчука «Кино в деталях»

Есть вопрос: что могут построить на пустыре около Долгого моста в Ижевске, где снесли автостоянку?