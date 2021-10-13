Карта распространения коронавируса на 13 октября: какие районы лидируют по количеству заболевших

За последние сутки коронавирус подтвердился у 172 ижевчан. Фото: pixabay.com
331 новый случай коронавируса выявили в Удмуртии по состоянию на утро 13 октября. Скончались 30 человек, выздоровели 313. «Комсомолка» рассказывает о статистике по городам и районам республики.
Данные оперштаба Удмуртии. Фото: vk.com/covid19udm
Ижевск — 27 097 (+172 по отношению к утру 12 октября)
Игринский район — 1 484 (+27)
Можга — 2 777 (+17)
Каракулинский район — 341 (+15)
Увинский район — 1 877 (+14)
Воткинский район — 699 (+13)
Сарапул — 2 167 (+11)
Глазов — 2 617 (+11)
Завьяловский район — 2 389 (+10)
Можгинский район — 712 (+9)
Красногорский район — 549 (+7)
Сюмсинский район — 633 (+6)
Балезинский район — 1 019 (+5)
Селтинский район — 472 (+4)
Вавожский район — 478 (+3)
Якшур-Бодьинский район — 669 (+3)
Граховский район — 392 (+2)
Глазовский район — 501 (+2)
Воткинск — 2 475
Шарканский район — 872
Алнашский район — 801
Малопургинский район — 641
Сарапульский район — 630
Кизнерский район — 545
Камбарский район — 543
Юкаменский район — 493
Дебесский район — 423
Киясовский район — 404
Ярский район — 377
Кезский район — 366
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
Актер из Ижевска Сергей Гилев снялся в программе режиссера Федора Бондарчука «Кино в деталях»
Есть вопрос: что могут построить на пустыре около Долгого моста в Ижевске, где снесли автостоянку?