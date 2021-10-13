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Общество13 октября 2021 18:22

Фотофакт: «Макдоналдс» открылся в Ленинском районе Ижевска

Это уже четвертый ресторан сети в городе
Дмитрий Коренев
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Новый ресторан находится напротив ТЦ «Матрица. Фото: Амир Закиров

Новый ресторан находится напротив ТЦ «Матрица. Фото: Амир Закиров

Сегодня, 13 октября, напротив ТЦ «Матрица» на улице Баранова в Ленинском районе Ижевска открылся новый ресторан «Макдоналдс». Это уже четвертое заведение сети в столице Удмуртии.

Фото: Амир Закиров

Фото: Амир Закиров

Фото: Амир Закиров

Фото: Амир Закиров

Значительных очередей в день открытия не наблюдалось.

Больших очередей в дневное время не наблюдалось. Фото: Амир Закиров

Больших очередей в дневное время не наблюдалось. Фото: Амир Закиров

Фото: Амир Закиров

Фото: Амир Закиров

Напомним, также в городе действуют рестораны на улице 10 лет Октября (около ТРЦ «Омега»), на улице Ленина (около ТЦ «Радуга»), а также в ТРЦ «Италмас».

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