Фотофакт: «Макдоналдс» открылся в Ленинском районе Ижевска

Новый ресторан находится напротив ТЦ «Матрица. Фото: Амир Закиров

Сегодня, 13 октября, напротив ТЦ «Матрица» на улице Баранова в Ленинском районе Ижевска открылся новый ресторан «Макдоналдс». Это уже четвертое заведение сети в столице Удмуртии.

Фото: Амир Закиров

Фото: Амир Закиров

Значительных очередей в день открытия не наблюдалось.

Больших очередей в дневное время не наблюдалось. Фото: Амир Закиров

Фото: Амир Закиров

Напомним, также в городе действуют рестораны на улице 10 лет Октября (около ТРЦ «Омега»), на улице Ленина (около ТЦ «Радуга»), а также в ТРЦ «Италмас».

К ДРУГИМ НОВОСТЯМ:

Уговорили на последний полет: близкие рассказали о погибшем в Мензелинске жителе Ижевска

724 жителям Удмуртии отключили электричество за долги в сентябре