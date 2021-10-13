Фотофакт: «Макдоналдс» открылся в Ленинском районе Ижевска

Новый ресторан находится напротив ТЦ «Матрица. Фото: Амир Закиров
Сегодня, 13 октября, напротив ТЦ «Матрица» на улице Баранова в Ленинском районе Ижевска открылся новый ресторан «Макдоналдс». Это уже четвертое заведение сети в столице Удмуртии.
Фото: Амир Закиров
Фото: Амир Закиров
Значительных очередей в день открытия не наблюдалось.
Больших очередей в дневное время не наблюдалось. Фото: Амир Закиров
Фото: Амир Закиров
Напомним, также в городе действуют рестораны на улице 10 лет Октября (около ТРЦ «Омега»), на улице Ленина (около ТЦ «Радуга»), а также в ТРЦ «Италмас».
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