Без дождей и +15 градусов ожидается в Ижевске 14 октября

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Доброе утро, Ижевск! «Комсомолка» подготовила прогноз погоды на 14 октября.

По прогнозам Удмуртского гидрометцентра, сегодня днем температура воздуха составит +13…+15°С. Ожидается ясная погода, без дождей.

Южный ветер будет дуть со скоростью 5-10 м/с.

По прогнозам ЯндексПогоды, атмосферное давление будет 760 мм рт. ст, магнитное поле спокойное, УФ-индекс низкий – 1.

Желаем вам отличного четверга!

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