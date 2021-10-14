Без тепла и горячей воды останутся 14 октября несколько домов в Ижевске

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Сегодня, 14 октября в Ижевске не будет тепла и горячей воды в домах ЖК «Настроение» на улице 40 лет Победы. Как сообщает пресс-служба ПАО «Т Плюс», это связано с монтажом оборудования на магистральном трубопроводе на пересечении улиц 10 лет Октября и 40 лет Победы.

Кроме этого, снизят уровень нагрева горячей воды и отопления в микрорайонах Старого аэропорта, Соцгорода, частично в южных и центральных микрорайонах по улицам Пушкинской, Коммунаров, Советской, Пастухова, Удмуртской.

«Мероприятия направлены на улучшение контроля качества тепловых ресурсов, подаваемых в микрорайоны Старого аэропорта и Соцгорода, также это позволит более оперативно выявлять и устранять технологические нарушения в системе теплоснабжения», -говоорится в сообщении компании.

Обычный режим теплоснабжения планируется восстановить на следующий день, до 5.00 утра 15 октября.

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