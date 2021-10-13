Гороскоп на 14 октября для ижевчан: Овнам противопоказано импровизировать, а Близнецам не стоит отказываться от помощи

Что ждет наших читателей в четверг? Фото: pixabay.com
ОВЕН
Тщательно спланируйте свой день. Не лучшее время для импровизаций.
ТЕЛЕЦ
Для достижения сколько-нибудь заметного успеха придется долго и упорно вкалывать. Не беспокойтесь, жизнь обязательно вознаградит вас за старания и страдания.
БЛИЗНЕЦЫ
Не отказывайтесь от помощи – без нее сегодня не обойтись. Вечер обещает быть довольно-таки приятным.
РАК
Вероятны конфликты с родными и близкими людьми. Не стоит брезговать компромиссами.
ЛЕВ
Львам звезды рекомендуют не распыляться и завершить наконец какое-то одно дело. Вот увидите – вам сразу же полегчает.
ДЕВА
Утро и день пройдут относительно спокойно, а вот вечер будет богат на эмоции и впечатления – в основном, положительные.
ВЕСЫ
Вас ожидают значительные успехи на работе. Вечером возможна встреча со знакомым, которого вы не видели очень давно.
СКОРПИОН
Скорпионам звезды советуют сменить круг общения, а не тратить драгоценный яд по пустяковым поводам.
СТРЕЛЕЦ
Пора приступать к реализации своих мечтаний. Звезды советуют быть настойчивее и не бояться ошибиться.
КОЗЕРОГ
В личной жизни все будет просто прекрасно, и это неизбежно отразится на рабочей сфере. В какую сторону – звезды умалчивают.
ВОДОЛЕЙ
Сегодня опасно шутить с финансами и оставлять в магазине половину зарплаты. Экономия – это всегда хорошо, но сегодня – особенно.
РЫБЫ
Прекрасный день для решения творческих задач. А вот делиться своими идеями с кем бы то ни было не стоит – реакция окружающих в лучшем случае испортит вам настроение.
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