Гороскоп на 14 октября для ижевчан: Овнам противопоказано импровизировать, а Близнецам не стоит отказываться от помощи

Что ждет наших читателей в четверг? Фото: pixabay.com

ОВЕН

Тщательно спланируйте свой день. Не лучшее время для импровизаций.

ТЕЛЕЦ

Для достижения сколько-нибудь заметного успеха придется долго и упорно вкалывать. Не беспокойтесь, жизнь обязательно вознаградит вас за старания и страдания.

БЛИЗНЕЦЫ

Не отказывайтесь от помощи – без нее сегодня не обойтись. Вечер обещает быть довольно-таки приятным.

РАК

Вероятны конфликты с родными и близкими людьми. Не стоит брезговать компромиссами.

ЛЕВ

Львам звезды рекомендуют не распыляться и завершить наконец какое-то одно дело. Вот увидите – вам сразу же полегчает.

ДЕВА

Утро и день пройдут относительно спокойно, а вот вечер будет богат на эмоции и впечатления – в основном, положительные.

ВЕСЫ

Вас ожидают значительные успехи на работе. Вечером возможна встреча со знакомым, которого вы не видели очень давно.

СКОРПИОН

Скорпионам звезды советуют сменить круг общения, а не тратить драгоценный яд по пустяковым поводам.

СТРЕЛЕЦ

Пора приступать к реализации своих мечтаний. Звезды советуют быть настойчивее и не бояться ошибиться.

КОЗЕРОГ

В личной жизни все будет просто прекрасно, и это неизбежно отразится на рабочей сфере. В какую сторону – звезды умалчивают.

ВОДОЛЕЙ

Сегодня опасно шутить с финансами и оставлять в магазине половину зарплаты. Экономия – это всегда хорошо, но сегодня – особенно.

РЫБЫ

Прекрасный день для решения творческих задач. А вот делиться своими идеями с кем бы то ни было не стоит – реакция окружающих в лучшем случае испортит вам настроение.

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