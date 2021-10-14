104 тысячи рублей украл у отчима 20-летний житель Ижевска

Ему грозит до 5 лет тюрьмы. Фото: rassvetnews.ru
В полицию обратился 52-летний житель Ижевска и сообщил, что у него пропали деньги с карты. По подозрению в краже задержали 20-летнего пасынка потерпевшего, сообщает пресс-служба МВД по Удмуртии.
По версии следствия, молодой человек в течение нескольких месяцев периодически заходил в гости к отчиму, брал его мобильный телефон и, зная пароль, с помощью мобильного приложения, переводил деньги с его счетов на счет своей жены.
Так он тайно похитил у него 104 000 рублей. Деньги тратил на себя.
Было возбуждено уголовное дело по статье «кража с банковского счета». За это преступление пасынка могут лишить свободы на срок до 5 лет.
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