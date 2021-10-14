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Общество14 октября 2021 9:21

Не менее пятисот новых школьных мест может появиться в микрорайоне Культбаза в Ижевске

Власти города прорабатывают вариант с пристроем к Гуманитарному лицею
Дмитрий Коренев
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Планируется расширение Гуманитарного лицея. Фото: vk.com/gly18

Планируется расширение Гуманитарного лицея. Фото: vk.com/gly18

В администрации Ижевска рассматривается вопрос увеличения количества школьных мест в микрорайоне Культбаза. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.

«Один из вариантов - строительство пристроя к Гуманитарному лицею. По экспертным оценкам, это позволит увеличить мощность школы минимум на 500 мест. Специалистам Администрации города предстоит проработать этот вариант с точки зрения технологической привязки объекта и источников финансирования на строительство», – говорится в сообщении.

Отмечается, что первые результаты этой работы озвучат на ближайшей встрече с инициативной группой района, запланированной на 20 октября.

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