За последние сутки коронавирусом в Удмуртии заболели рекордные 342 человека

Зафиксировано 14 летальных случаев. Фото: Амир Закиров

Оперштаб Удмуртии сообщает, что по состоянию на утро 14 октября в Удмуртии выявлен 342 новый случай коронавируса (очередной антирекорд). В числе заболевших 81 ребенок до 14 лет и 71 человек старше 65 лет. Зафиксировано 14 смертей.

286 человек выздоровели, их выписали.

7 101 человек находится в удовлетворительном состоянии, 1 819 - в состоянии средней степени тяжести, 630 – в тяжелом состоянии.

Всего на 14 октября в Удмуртии зарегистрировано 57 598 лабораторно подтвержденных случаев коронавирусной инфекции. 46 250 человек выздоровели. За время пандемии в регионе зафиксировано 2 349 смертей.

Вакцинированы 424 027 жителей Удмуртии. Из них 333 216 прошли через оба этапа вакцинации. Однокомпонентную вакцину «Спутник Лайт» получили 56 479 человек.

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