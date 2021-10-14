На перекрестке улиц Авангардная – Репина в Ижевске могут установить светофор

На этом участке дороги постоянно образовываются пробки. Фото: администрация Ижевска

В Ижевске обсуждают, как можно реорганизовать движение транспорта в микрорайоне Культбаза, чтобы избежать пробок. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.

В возможных планах уширение проезжей части на перекрестке улиц Авангардная – Репина с установкой здесь светофора. Это должно облегчить «левый поворот» с ул. Авангардной на ул. Репина.

Рассматривается вариант реконструкции перекрестка улиц 10 лет Октября и Серова и организации двухстороннего движения по ул. Серова. По задумке инициативной группы, улучшить трафик может и установка светофора на перекрестке улиц Тимирязева – Серова.

«Такие преобразования позволят при небольших финансовых затратах облегчить дорожную ситуацию в микрорайоне и избежать строительства дороги через лес, хоть она предусмотрена Генеральным планом города», - подчеркнул спикер Гордумы Ижевска Фарит Губаев.

Еще один проблемный участок в Ижевске. Фото: администрация Ижевска

В свою очередь градоначальник Олег Бекмеметьев подчеркнул, что все предложенные мероприятия требуют более детального изучения.

«Муниципалитет обсудит их с научными специалистами, занимающимися исследованиями городских транспортных потоков. Также потребуется согласование с ГИБДД. Параллельно оценим объемы финансовых вложений на реализацию этих преобразований. После этого сможем говорить о сроках воплощения их в жизнь», - прокомментировал Олег Бекмеметьев.

Ранее Фарит Губаев, комментируя ситуацию с началом строительства возле Тимирязевского леса, заявил о недопущении вырубки леса.

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