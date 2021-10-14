«Раскаялась и принесла извинения»: жительницу Ижевска осудили за причинение тяжкого вреда здоровью своему сыну

В момент конфликта оба были пьяны. Фото: Диля Ахмадишина

В Индустриальном районном суде Ижевска рассмотрено уголовное дело в отношении 60-летней жительницы города. Как сообщает Объединенная пресс-служба судейского сообщества Удмуртии, она обвинялась в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью своему сыну (пункт «з» части 2 статьи 111 УК РФ).

«Судом установлено, что в феврале 2020 года подсудимая, находясь у себя дома в состоянии алкогольного опьянения, в ходе конфликта со своим 40-летним сыном, который так же находился в состоянии алкогольного опьянения, на почве личных неприязненных отношений нанесла ему удар ножом под колено, причинив тяжкий вред здоровью по признаку опасности для жизни», – говорится в сообщении.

Отмечается, что подсудимая полностью признала свою вину, раскаялась в содеянном и извинилась перед сыном. По ее словам, вечером того дня она сидела на кухне. В это время домой вернулся пьяный сын и с порога начал ругать и оскорблять ее нецензурной бранью, а также прогонять и пинать ногами.

Нападение на сына женщина объяснила тем, что боялась побоев – по ее словам, он агрессивен и редко бывает трезв. Сразу же после случившегося подсудимая вызвала скорую помощь и полицию.

Сын пояснил, что конфликт возник из-за потерянного матерью кабеля от зарядного устройства телефона. Он подтвердил, что ругал мать нецензурными словами, плевал в лицо и пинал ногами, объяснив такое поведение сильным опьянением. Момент, когда мать порезала его ножом, мужчина не помнил. Потерпевший также попросил у матери прощения и заявил, что сам он ее простил.

«Суд, учитывая обстоятельства, смягчающие наказание (признание вины, раскаяние, аморальность и противоправность поведения потерпевшего, принятие мер для оказания медицинской помощи непосредственно после совершения преступления) назначил подсудимой наказание в виде 2 лет лишения свободы условно с испытательным сроком 1 год» - сообщили в пресс-службе.

Приговор вступил в законную силу.

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