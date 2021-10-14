Последние новости Ижевска на утро 14 октября 2021 года: выпавшая девушка, история погибшего парашютиста и возобновление полетов санавиации

Ижевск с высоты птичьего полета Фото: Сергей ГРАЧЕВ

Доброе утро, Ижевск! Сегодня 14 октября, четверг. По прогнозам синоптиков, сегодня будет отличная погода – без дождей и до +15 градусов.

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Гороскоп на 14 октября для ижевчан: Овнам противопоказано импровизировать, а Близнецам не стоит отказываться от помощи

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Фотофакт: «Макдоналдс» открылся в Ленинском районе Ижевска

Взял нож и пошел мстить: жителя Ижевска обвиняют в убийстве соседа

Есть вопрос: что могут построить на пустыре около Долгого моста в Ижевске, где снесли автостоянку?

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Бывший замминистра здравоохранения Удмуртии Сергей Тоцкий занял аналогичную должность в Чувашии

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Выпавшая девушка

Сейчас проводится проверка. Фото: t.me/udmurt4p

В Глазове устанавливаются причины и обстоятельства гибели девушки, тело которой обнаружили на улице Толстого.

Уговорили на последний полет

Ижевчанин Дмитрий Филинов погиб в авиакатастрофе в Мензелинске. Личный архив

10 октября в Татарстане произошла авиакатастрофа: самолет потерпел крушение с членами местного аэроклуба. Скончались двое жителей Удмуртии. Один из них — 45-летний Игорь Алексеев, который приехал на очередной прыжок, другой — 47-летний Дмитрий Филинов, который не должен был прыгать в тот день. Его двоюродная сестра поделилась воспоминаниями о погибшем с «Комсомолкой».

Гилев у Бондарчука

Сергей Гилев - известный актер из Ижевска. Скриншот программы

Известный актер из столицы Удмуртии Сергей Гилев стал гостем программы режиссера Федора Бондарчука «Кино в деталях» (18+) на телеканале СТС. В частности, в интервью Сергей рассказал, почему он так и не получил высшее образование.

Возобновление полетов санавиации

23 сентября вертолет санавиации жестко приземлился на крышу гаража РКБ №1 Фото: Сергей ГРАЧЕВ

Впервые после инцидента с жесткой посадкой вертолета в Удмуртии возобновлены полеты санавиации.

Студент помогает паллиативным больным

Студент-медик из Ижевска Никита Иванов. Фото предоставлено героем

В свои 24 года он с легкостью смотрит смерти в лицо и называет себя везунчиком. Ради своей мечты стать врачом он сбегал с уроков и тайком пробирался на лекции в медакадемию – сегодня мы расскажем о студенте из Ижевска Никите Иванове, который уже почти полтора года помогает паллиативным больным и создает школу для тех, кто работает с умирающими людьми.

Хорошего дня!