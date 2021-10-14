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Происшествия14 октября 2021 10:54

Водитель «легковушки» получил травмы после столкновения с лосем в Удмуртии

Авария произошла в Завьяловском районе
Дмитрий Коренев
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Водитель получил травмы. Фото: 1-й отдел УГИБДД по Удмуртии

Водитель получил травмы. Фото: 1-й отдел УГИБДД по Удмуртии

Накануне. 13 октября, около 18:40, на 32-м километре автодороги «Ижевск – Ува» в Завьяловском районе Удмуртии произошло ДТП с участием лося. Как сообщает 1-й отдел УГИБДД по республике, 39-летний водитель автомобиля HyundaiSolaris сбил вышедшее на дорогу дикое животное.

«В результате дорожно-транспортного происшествия водитель получил травмы», – говорится в сообщении.

Госавтоинспекция напоминает водителям, что за рулем необходимо быть предельно внимательными и соблюдать скоростной режим, особенно в местах, действуют предупреждающие о появлении диких животных дорожные знаки.

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