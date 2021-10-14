Главу администрации Октябрьского района Ижевска Алексея Девяткина задержали

Сегодня ему должны избрать меру пресечения. Фото: архив КП

В Удмуртии задержали главу администрации Октябрьского района Ижевска Алексея Девяткина, сообщает «Ъ-Удмуртия» со ссылкой на три источника. Причина задержания неизвестна, в УФСБ и Следственном управлении СК по республике информацию не комментируют.

«Ожидается, что сегодня ему будет избрана мера пресечения», – пишет издание.

Напомним, Девяткин возглавил Октябрьский район в июне 2020 года. До этого он занимал должность замглавы района по благоустройству и ЖКХ.

В сентябре 2021 года за низкую исполнительскую дисциплину был уволен глава Устиновского района Владимир Петухов.

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