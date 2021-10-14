35-летнюю жительницу Сарапульского района Удмуртии подозревают в спаивании несовершеннолетней дочери

Установлено, что мать неоднократно употребляла пиво вместе со своей дочерью. Фото: pixabay.com

В Сарапульском районе Удмуртии в ходе профилактической работы выявлены факты вовлечения 15-летней школьницы в регулярное распитие алкоголя. Как сообщает пресс-служба МВД по республике, в спаивании девочки подозревается ее 35-летняя мать.

«Полицейскими установлено, что женщина, начиная с 1 января текущего года, неоднократно употребляла пиво вместе со своей дочерью по месту жительства», - говорится в сообщении.

Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 151 УК РФ. Матери грозит до 5 лет колонии.

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