Две семьи застряли в лесу в Шарканском районе Удмуртии из-за лося

Автомобиль застрял в огромной луже. Фото: МЧС Удмуртии

Две семьи из Шарканского района Удмуртии решили отправиться в лес на вечернюю прогулку на одной машине. Однако, как сообщает пресс-служба МЧС по региону, по пути они встретили лося и решили за ним проследовать, в результате чего их Renault Duster застрял в огромной луже.

«Сообщение с просьбой о помощи пришло в 18.17 через систему «112». Женщина сообщила, что они застряли в грязи в лесу, - приводит пресс-служба министерства слова начальника пожарно-спасательной части Гаяза Фатхуллина. – Мы незамедлительно отправились на поиски, в том числе из Ижевска выехали сотрудники Специализированной пожарно-спасательной части. На помощь пришли и сотрудники МВД, Администрации, удмуртские спасатели и нефтяники, которые были недалеко от этого места. Всего 16 человек и 10 единиц техники».

С потерявшимися держали постоянную связь. С наступлением темноты сориентироваться территориально стало тяжело.

«Пока мы стояли около машины, видели лосей, зайчиков, проходящего мимо медведя, - рассказывает Марина А., одна из заблудившихся. - В принципе, все было хорошо, так как солярка была, зарядные устройства тоже. Периодически подавали звуковой сигнал с автомобиля, чтобы распугивать диких животных. В какой-то момент наши мужчины решили пойти на разведку и сами потерялись. Набрели на какой-то заброшенный вагончик, но с буржуйкой и остались там - опасно было ходить в темноте по лесу. Растопили там печь, поставили свечи и ждали спасателей. Мы постоянно были с ними на связи, так что не переживали».

Женщин и детей сотрудники МЧС нашли около 23:00, одновременно пожарные-спасатели на квадроцикле отправились на поиски мужчин. Около полуночи все были в сборе.

МЧС Удмуртии призывает граждан тщательно готовиться к любому выходу или выезду в лес. Перед прогулкой стоит зарядить телефоны и дать знакомым координаты места, которое вы собираетесь посетить. В это время года в условиях минусовых ночных температур любая ночевка в лесу может стать роковой.

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