Предпринимателя в Удмуртии осудят за хищение почти 5 миллионов рублей при ремонте автодороги

По указанию обвиняемого был уменьшен объем и снижено качество выполняемых работ. Фото: архив КП

В Ижевске завершено расследование уголовного дела в отношении 26-летнего индивидуального предпринимателя. Как сообщает пресс-служба СУ СКР по Удмуртии, его обвиняют в мошенничестве при выполнении контракта по ремонту автодорог в поселке Кез.

«Следствием установлено, что в 2020 году обвиняемый заключил с администрацией Муниципального образования «Кезский район» муниципальный контракт по ремонту автомобильных дорог в п. Кез Удмуртской Республики. В период с 8 июня по 25 августа 2020 года обвиняемый привлек со сторонних организаций для выполнения дорожных работ необходимую технику, а также официально не трудоустроенных работников», – говорится в сообщении.

По указанию обвиняемого был уменьшен объем и снижено качество выполняемых работ: значения показателей физико-механических свойств верхнего слоя асфальтобетона не соответствовали указанным в контракте.

Далее обвиняемый предоставил фиктивные акты о приемке работ. Таким образом из бюджета было похищено 4 986 118 рублей.

В рамках расследования допрошены свидетели, осмотрено место происшествия, изучена документация по заключенному муниципальному контракту и выполнена строительно-техническая экспертиза. С учетом собранной доказательной базы уголовное дело с обвинительным заключением направлено в суд.

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