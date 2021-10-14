Из-за разгерметизации газового баллона загорелась крыша пятиэтажки в Ижевске

Причины и обстоятельства устанавливаются. Фото: vk.com/typical_izhev
Сегодня, 14 октября, на крыше пятиэтажного дома по улице Машиностроителей в Ижевске начался пожар. Местные жители сообщили о звуке взрыва. Как сообщили «Комсомолке» в пресс-службе ГУ МЧС по Удмуртии, при проведении ремонтных работ разгерметизировался баллон с газом.
«Пожарно-спасательные подразделения ликвидировали пожар в 13.52. Пострадавших нет», – пояснили в пресс-службе ведомства.
Причины и обстоятельства устанавливаются.
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