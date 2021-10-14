Троих браконьеров из Татарстана задержали в Удмуртии во время разделывания туши лося

Браконьеров задержали во время первичной обработки лосиной туши. Фото: Минприроды УР

11 октября на охотничьих угодьях Алнашского района Удмуртии вблизи деревни Петропавловский были задержаны трое жителей Татарстана. Как сообщает пресс-служба Минприроды УР, сотрудники госохотнадзора поймали их за разделыванием туши незаконно убитого лося.

«В ночное время суток трое жителей Республики Татарстан, действуя умышленно с применением транспортного средства, охотничьего огнестрельного нарезного оружия и прибора ночного видения (тепловизор), осуществили незаконную добычу одной особи лося самца, не имея разрешения на добычу охотничьих ресурсов», – говорится в сообщении

По факту незаконного отстрела было возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 258 УК РФ. Браконьерам грозит штраф в размере до полумиллиона рублей или лишение свободы на срок до двух лет. Экологический ущерб, который они нанесли государству и обязаны возместить, составил 240 тыс. рублей.

Сообщается, что подозреваемые полностью признали свою вину и раскаялись в содеянном. У них изъяли охотничье нарезное ружье, ПНВ (тепловизор), охотничий нож и добытую незаконно продукцию.

В пресс-службе отмечают, что 6 июля текущего года был задержан житель Завьяловского района, который пытался провести незаконно добытую тушу самки лося под дровами в прицепе автомобиля. Суд признал его виновным, однако в связи с деятельным раскаянием и возмещением ущерба в размере 400 тыс. рублей его лишь оштрафовали на 25 тыс. рублей и конфисковали орудия преступления.

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