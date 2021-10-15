345 кг свиной вырезки с геномом африканской чумы уничтожили в Удмуртии

Вирус африканской чумы не передается человеку. Фото: rshn43.ru

12 октября «Удмуртский ветеринарно-диагностический центр» в рамках государственного мониторинга обнаружил в 4 пробах замороженной свиной вырезки, произведенной в Саратове, геном африканской чумы. Как сообщает пресс-служба Управления Россельхознадзора по Кировской области, Удмуртской Республике и Пермскому краю, продукция была изготовлена 9. 10, 12 и 13 сентября и поступила в регион 24 сентября. Сырьем для вырезки послужила свинина из Белгородской области.

«13 октября 2021 года свиная замороженная вырезка весом 345 кг, на основании предписания Управления Россельхознадзора по Кировской области, Удмуртской Республике и Пермскому краю, была уничтожена методом сжигания на площадке ООО «Удмуртвторресурс», - говорится в сообщении.

Фото: rshn43.ru

Управления Россельхознадзора по Саратовской и Самарской областям и по Воронежской, Белгородской и Липецкой областям уведомлены о ситуации и выявляют зараженную продукцию.

Отмечается, что вирус африканской чумы не передается человеку и поражает свиней и кабанов всех пород и возрастов. Заражение происходит после контакта с больным животным (пусть даже и мертвым), а также через корм, питье, предметы ухода или транспорт, загрязненный выделениями инфицированной особи.

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