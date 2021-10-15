Погода в Ижевске на 15 октября: переменная облачность и до +15°С

Осадков не ожидается. Фото: Сергей Грачев

Доброе утро, Ижевск! Синоптики обещают довольно теплый осенний день, преимущественно без осадков. Подробнее о том, каким будет прогноз на пятницу, расскажет «Комсомолка».

По данным Гидрометцентра Удмуртии, днем 15 октября в Ижевске ожидается переменная облачность. Температура воздуха составит от +13°С до +15°С. Скорость юго-западного ветра составит 8-13 м/с.

О погоде на неделю мы рассказывали здесь.

Желаем вам отличного дня!

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