Очередной рекорд: за последние сутки коронавирусом в Удмуртии заболели 355 человек

В республике вновь обновились рекорды заболеваемости и смертности. Фото: Амир Закиров

Оперштаб Удмуртии сообщает, что по состоянию на утро 15 октября в Удмуртии выявлен 355 новых случаев коронавируса (очередной антирекорд). В числе заболевших 44 ребенка до 14 лет и 122 человека старше 65 лет. Зафиксировано 36 смертей (также антирекорд).

259 человек выздоровели, их выписали.

7 166 человек находится в удовлетворительном состоянии, 1 793 - в состоянии средней степени тяжести, 640 – в тяжелом состоянии.

Всего на 15 октября в Удмуртии зарегистрировано 57 953 лабораторно подтвержденных случая коронавирусной инфекции. 46 509 человек выздоровели. За время пандемии в регионе зафиксировано 2 405 смертей.

Вакцинированы 429 642 жителя Удмуртии. Из них 333 987 прошли через оба этапа вакцинации. Однокомпонентную вакцину «Спутник Лайт» получили 58 947 человек.

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