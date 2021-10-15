Последние новости Ижевска на утро 15 октября 2021 года: арест главы Октябрьского района и мошенничество при ремонте дорог

Алексея Девяткина поместили на домашний арест. Фото: архив КП
Доброе утро, Ижевск! Сегодня пятница, 15 октября. Ожидается переменная облачность, без осадков, воздух прогреется до +15°C. «Комсомолка» собрала последние новости Ижевска и Удмуртии на утро 15 октября одной строкой:
На перекрестке улиц Авангардная – Репина в Ижевске могут установить светофор
«Раскаялась и принесла извинения»: жительницу Ижевска осудили за причинение тяжкого вреда здоровью своему сыну
Главу администрации Октябрьского района Ижевска Алексея Девяткина задержали
Водитель «легковушки» получил травмы после столкновения с лосем в Удмуртии
35-летнюю жительницу Сарапульского района Удмуртии подозревают в спаивании несовершеннолетней дочери
Две семьи застряли в лесу в Шарканском районе Удмуртии из-за лося
Новый приговор осужденному в Удмуртии «вору в законе» Омару Уфимскому вступил в силу
Троих браконьеров из Татарстана задержали в Удмуртии во время разделывания туши лося
Очереди в поликлиниках Ижевска и эффективность вакцинации: главное о коронавирусе в Удмуртии
Подростка 2006 года рождения почти неделю ищут в Ижевске
Для проведения капитального ремонта Генеральского дома создан «Фонд развития города Ижевска»
345 кг свиной вырезки с геномом африканской чумы уничтожили в Удмуртии
Перейдем к подробным новостям:
ГЛАВА АДМИНИСТРАЦИИ ОКТЯБРЬСКОГО РАЙОНА ИЖЕВСКА ОТПРАВЛЕН НА ДОМАШНИЙ АРЕСТ
Алексея Девяткина поместили на домашний арест. Фото: архив КП
Информация о задержании Алексея Девяткина прогремела как гром среди ясного неба. В чем обвиняется глава Октябрьского района – читайте здесь.
К ГУМАНИТАРНОМУ ЛИЦЕЮ ПЛАНИРУЮТ СДЕЛАТЬ ПРИСТРОЙ
Фото: vk.com/gly18
Это позволит организовать не менее 500 дополнительных школьных мест. Подробнее
ПОЖАР НА КРЫШЕ ПЯТИЭТАЖКИ
Фото: vk.com/typical_izhev
Что послужило причиной возгорания – читайте здесь.
БИЗНЕСМЕН ОБВИНЯЕТСЯ В МОШЕННИЧЕСТВЕ ПРИ РЕМОНТЕ АВТОДОРОГИ В УДМУРТИИ
Фото: архив КП
По версии следствия, он украл у государства почти 5 млн рублей. Подробнее
ПОСТКОВИДНЫЙ СИНДРОМ И ВЛИЯНИЕ ОСЕНИ: ПОЧЕМУ ЖИТЕЛИ УДМУРТИИ ЧУВСТВУЮТ ТРЕВОЖНОСТЬ
Фото: архив КП
Почему депрессия - это не просто плохое настроение? Разбираемся в причинах массовой тревожности.