Последние новости Ижевска на утро 15 октября 2021 года: арест главы Октябрьского района и мошенничество при ремонте дорог

Алексея Девяткина поместили на домашний арест. Фото: архив КП

Доброе утро, Ижевск! Сегодня пятница, 15 октября. Ожидается переменная облачность, без осадков, воздух прогреется до +15°C. «Комсомолка» собрала последние новости Ижевска и Удмуртии на утро 15 октября одной строкой:

На перекрестке улиц Авангардная – Репина в Ижевске могут установить светофор

«Раскаялась и принесла извинения»: жительницу Ижевска осудили за причинение тяжкого вреда здоровью своему сыну

Главу администрации Октябрьского района Ижевска Алексея Девяткина задержали

Водитель «легковушки» получил травмы после столкновения с лосем в Удмуртии

35-летнюю жительницу Сарапульского района Удмуртии подозревают в спаивании несовершеннолетней дочери

Две семьи застряли в лесу в Шарканском районе Удмуртии из-за лося

Новый приговор осужденному в Удмуртии «вору в законе» Омару Уфимскому вступил в силу

Троих браконьеров из Татарстана задержали в Удмуртии во время разделывания туши лося

Очереди в поликлиниках Ижевска и эффективность вакцинации: главное о коронавирусе в Удмуртии

Подростка 2006 года рождения почти неделю ищут в Ижевске

Для проведения капитального ремонта Генеральского дома создан «Фонд развития города Ижевска»

345 кг свиной вырезки с геномом африканской чумы уничтожили в Удмуртии

Перейдем к подробным новостям:

ГЛАВА АДМИНИСТРАЦИИ ОКТЯБРЬСКОГО РАЙОНА ИЖЕВСКА ОТПРАВЛЕН НА ДОМАШНИЙ АРЕСТ

Алексея Девяткина поместили на домашний арест. Фото: архив КП

Информация о задержании Алексея Девяткина прогремела как гром среди ясного неба. В чем обвиняется глава Октябрьского района – читайте здесь.

К ГУМАНИТАРНОМУ ЛИЦЕЮ ПЛАНИРУЮТ СДЕЛАТЬ ПРИСТРОЙ

Фото: vk.com/gly18

Это позволит организовать не менее 500 дополнительных школьных мест. Подробнее

ПОЖАР НА КРЫШЕ ПЯТИЭТАЖКИ

Фото: vk.com/typical_izhev

Что послужило причиной возгорания – читайте здесь.

БИЗНЕСМЕН ОБВИНЯЕТСЯ В МОШЕННИЧЕСТВЕ ПРИ РЕМОНТЕ АВТОДОРОГИ В УДМУРТИИ

Фото: архив КП

По версии следствия, он украл у государства почти 5 млн рублей. Подробнее

ПОСТКОВИДНЫЙ СИНДРОМ И ВЛИЯНИЕ ОСЕНИ: ПОЧЕМУ ЖИТЕЛИ УДМУРТИИ ЧУВСТВУЮТ ТРЕВОЖНОСТЬ

Фото: архив КП

Почему депрессия - это не просто плохое настроение? Разбираемся в причинах массовой тревожности.