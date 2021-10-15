Кровлю дома в пос. Машиностроителей в Ижевске отремонтируют после пожара

Пожар произошел накануне. Фото: vk.com/typical_izhev

Кровлю многоквартирного дома в пос. Машиностроителей, 100 в Ижевске отремонтируют после пожара. Как сообщает пресс-служба городской администрации, в результате возгорания поврежден верхний слой мягкой кровли, нижние слои не пострадали.

«Дальнейшие работы по восстановлению кровли управляющей компанией запланированы на 15 октября», – говорится в сообщении.

Напомним, пожар на крыше дома произошел накануне, 14 октября, по причине разгерметизации газового баллона при проведении строительных работ. Возгорание было быстро ликвидировано, пострадавших нет.

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