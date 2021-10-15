За оскорбление полицейского во время обыска осудили сотрудника ЧОП в Удмуртии

Мужчину судили по двум статьям. Фото: Диля Ахмадишина

В Ижевске по двум статьям осудили работника одного из частных охранных предприятий Удмуртии. Как сообщает пресс-служба УФСБ России по республике, его признали виновным в незаконном хранении огнестрельного оружия и оскорблении представителя власти.

«Следствием установлено, что подозреваемый незаконно хранил нарезное короткоствольное огнестрельное оружие калибра 5,6 мм, изготовленное самодельным способом», – говорится в сообщении.

Кроме того, во время обыска мужчина оскорбил сотрудника правоохранительных органов.

С учетом ряда смягчающих обстоятельств суд назначил ему наказание в виде 1 года ограничения свободы. Также мужчина должен выплатить штраф в размере 10 тыс. рублей.

Приговор вступил в законную силу.

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