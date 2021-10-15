В интернате для детей-инвалидов в Удмуртии отсутствовало необходимое медицинское оборудование

В ходе проверки было выявлено отсутствие оборудования для медосмотров и оказания доврачебной помощи. Фото: pixabay.com

В Игринском районе Удмуртии прокуратура проверила Зуринскую школу-интернат для детей-инвалидов на предмет соблюдения требований законодательства об охране жизни и здоровья несовершеннолетних. Как сообщает пресс-служба регионального надзорного ведомства, в ходе проверки было выявлено отсутствие оборудования для медосмотров и оказания доврачебной помощи учащимся.

«В связи с выявленными нарушениями прокурором Игринского района в адрес директора ГКОУ УР «Зуринская школа-интернат» внесено представление с требованием об оснащении медицинского кабинета образовательной организации необходимым медицинским оборудованием», – говорится в сообщении.

Требования прокуратуры не удовлетворены в полном объеме: оборудование поставили лишь частично. В связи с этим прокурор направил в суд исковое заявление с требованием обязать директора интерната оснастить медицинский блок всем необходимым оборудованием в соответствии со стандартом.

После удовлетворения судом прокурорского требования оборудование поставлено в полном объеме.

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