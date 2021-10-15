Перебегавшего дорогу на красный свет 12-летнего мальчика сбили на улице Гагарина в Ижевске

ДТП произошло на пешеходном переходе напротив дома №27 на улице Гагарина. Фото: 1-й отдел УГИБДД по Удмуртии

Накануне, 14 октября, около 17:00, напротив дома №27 на улице Гагарина в Ижевске произошло ДТП с пострадавшим ребенком. Как сообщает 1-й отдел УГИБДД по Удмуртии, 39-летний водитель автомобиля «Ravon» на регулируемом пешеходном переходе сбил 12-летнего мальчика, который перебегал дорогу на красный свет.

«В результате дорожно-транспортного происшествия ребенок-пешеход получил травмы», – сообщили в ведомстве.

Госавтоинспекция напоминает, что переходить дорогу необходимо в зоне пешеходного перехода на разрешающий сигнал светофора. Начинать переход необходимо лишь убедившись в его безопасности.

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