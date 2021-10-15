В Удмуртии началась Всероссийская перепись населения

Переписи предшествовала серьезная подготовительная работа. Фото: strana2020.ru

Сегодня, 15 октября, стартовала Всероссийская перепись населения. Как сообщает пресс-служба администрации Ижевска, жители имеют возможность самостоятельно заполнить переписной лист на портале Госуслуг или на гостевых компьютерах в МФЦ, а переписчики будут использовать плашеты.

«С 15 октября по 14 ноября 2731 переписчику предстоит обойти более 571 тыс. домохозяйств, посетить 1963 населенных пункта, задать гражданам 23 вопроса о социально-демографических характеристиках (поле, возрасте), гражданстве, национальности, владении и пользовании языками, миграции, образовании, занятости и источниках средств к существованию и 10 вопросов о жилищных и санитарно-гигиенических условиях жизни», – говорится в сообщении.

Переписи предшествовала серьезная подготовительная работа.

«Подобран переписной персонал, во всех населенных пунктах Удмуртии упорядочено адресное хозяйство, подобраны помещения, соответствующие установленным требованиям и пригодные для работы лиц, привлекаемых к сбору сведений о населении, а также помещения для хранения переписной документации. Решены вопросы обеспечения 456 переписных участков транспортом и связью» – отметили в пресс-службе.

Вопросы по переписи можно задать, позвонив на «горячую линию» по бесплатному номеру 8-800-707-20-20 (работает ежедневно с 10:00 до 22:00 по местному времени).

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