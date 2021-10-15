100 метров трамвайных путей заменят на улице Серова в Ижевске

Работы проводятся в ночное время. Фото: vk.com/izhget

На участке улицы Серова у Покровской церкви будет заменено 100 метров трамвайных путей. Как сообщает пресс-служба МУП «ИжГЭТ», начавшийся 5 октября ремонт при хорошей погоде закончат к концу следующей недели.

«Трамвай, соединяющий район Буммаша с районом «Культбаза» - единственный вид городского транспорта, проходящий по улице Серова, поэтому работы по ремонту путей проводятся в ночное время, чтобы доставить как можно меньше неудобств пассажирам трамвая», – говорится в сообщении.

Отмечается, что работу на данном участке усложняют рельеф (подъем после кривой с уклоном), высокая влажность и заболоченность и интенсивный автомобильный трафик.

После ремонта путей переезд на перекрестке улиц Серова и 10 лет Октября будет заасфальтирован.

Утверждается, что за прошедшие месяцы 2021 года в Ижевске отремонтировано уже почти 2 км путей. Для сравнения, за весь 2020 год было отремонтировано 750 метров.

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