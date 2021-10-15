После пожара на крыше многоквартирного дома в пос. Машиностроитель в Ижевске возбуждено уголовное дело

Фото: СУ СКР по УР

После пожара на крыше многоквартирного дома в поселке Машиностроитель в Ижевске возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 238 УК РФ («Выполнение работ и оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности»). Об этом сообщает пресс-служба Следственного управления СКР по Удмуртии.

Фото: СУ СКР по УР

«По данным следствия, 14 октября 2021 года работники подрядной организации по договору с управляющей компанией производили ремонт кровли на крыше многоквартирного жилого дома в поселке Машиностроитель г. Ижевска с использованием газового оборудования. В процессе выполнения работ произошла разгерметизация газового баллона, образовалась утечка газа, вследствие чего произошло воспламенение. Пожар своевременно ликвидирован, разрушений конструкций дома и пострадавших нет», – говорится в сообщении.

Фото: СУ СКР по УР

Место пожара осмотрели следователи и криминалисты СУ. Допрашиваются очевидцы, сотрудники управляющей компании и компании-подрядчика. Устанавливаются обстоятельства произошедшего.

Инцидент также проверяет региональная прокуратура.

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