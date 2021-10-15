Пенсионер в Удмуртии вырастил более 3,5 килограммов конопли «для личного пользования»

Растение «конопля» он выращивал на приусадебном участке. Фото: МВД по УР

65-летний житель Воткинска задержан по подозрению в незаконном обороте наркотиков, сообщает пресс-служба УМВД по республике. Ранее он уже был судим за аналогичное преступление.

«В ходе обыска в гараже пенсионера полицейские обнаружили растение «конопля» общей массой 3 килограмма 557 граммов», – говорится в сообщении.

Фото: МВД по УР

Установлено, что растение «конопля» он выращивал на приусадебном участке «для личного потребления». В ходе обыска были изъяты курительные трубки.

Пенсионера поместили в СИЗО. Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 228 УК РФ («Незаконное хранение наркотических средств в крупном размере»).

Мужчине грозит до 10 лет колонии.

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