Ижевчанка стала участницей спецпроекта модного журнала Elle вместе со Светланой Ходченковой

Александра Семенова. Фото: Сергей Грачев

Ижевчанка Александра Семенова попала в специальный проект женского журнала Elle (16+, Эль, с фр. - «Она») и компании L’Oreal Paris (Лореаль Париж). Этот проект создан в честь 50-летнего легендарного слогана «Ведь вы этого достойны», который появился в 1971 году и стал символом расширения прав и возможностей женщин, независимо от их возраста и цвета кожи.

Фото: скриншот странички проекта

Журнал делится историями женщин со всей России, и каждой из них есть чем гордиться. Среди них – актрисы (например, известная Светлана Ходченкова), дизайнеры, общественники, врачи, спортсмены, режиссеры и др.

Александре Семеновой 43 года. Она – заместитель председателя Общественной палаты Удмуртии, зампредседателя общественной организации «Объединение детей-инвалидов и их родителей Ижевска «Ассоль», обладатель премии главы Удмуртии «Признание», куратор проекта «Лыжи Мечты» в Удмуртии.

Фото: скриншот странички проекта

На проекте она рассказала, что помогает детям с инвалидностью.

«У моей младшей дочери ДЦП. Когда она родилась, я стала искать способы для ее реабилитации и узнала, что таким детям практически не оказывают помощь. Пришлось делать все самой. Вскоре я поняла, что хочу помогать и другим. Тогда я открыла первую в Удмуртии программу, в рамках которой дети с инвалидностью проходят реабилитацию на лыжах, роликах и скалодроме. А позже мне поступило предложение возглавить Спортивно-адаптивную школу Удмуртии по паралимпийским видам спорта. Я согласилась – и вот четверо моих воспитанников сейчас отправились на Паралимпиаду в Токио. Благодаря спорту мы помогаем детям с инвалидностью реабилитироваться и поверить в себя», - рассказывает Александра.

У себя в социальных сетях ижевчанка поблагодарила редакцию журнала и подчеркнула, что не одна она помогает детишкам.

«Спасибо журнал #Elle за признание моего скромного вклада в ряду лучших женщин России! Мы рады работать в локальных проектах, которые делают нашу страну лучше, комфортнее, дружелюбнее. P.S: приписали мне заслуги, к которым имеет отношение вся республика, команда тренеров и спортсменов. Надеюсь, исправят. Ведь участие спортсменов Удмуртии в Паралимпиаде – это наш общий успех и наша общая работа, в которой есть частичка нашей школы», - резюмировала она.

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